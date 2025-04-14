В Минске появится еще один жилой квартал

По словам главы администрации, свободных территорий под строительство в Московском районе Минска практически нет. Часть малоэтажных домов, согласно генеральному плану столицы, планируют сохранить, а часть снесут. Резерв такой площади до 2030 года определили в объеме 217 тыс. кв. м.