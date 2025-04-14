ЕАБР объяснил рост инфляции в Беларуси

МИНСК, 14 апр — Sputnik. Инфляция в Беларуси составила в марте этого года 5,9% — после 5,6% в феврале, говорится в очередном обзоре Евразийского банка развития (ЕАБР).
По информации аналитиков банка, ускорение роста цен происходит за счет удорожания продовольственных товаров на 7,5% в марте. В феврале этого года цена на эту продукцию подорожала на 6,7%.
«Это связано как с повышением цен на сезонные товары, так и ослаблением белорусского рубля к российскому последние месяцы», — пояснили в ЕАБР.
Вместе с тем, основной импорт продовольствия идет в Беларусь из России.
Инфляция в сфере услуг в марте составила 6,6% — это примерно соответствует уровню февраля 2025-го.
Специалисты банка также отмечают, что рост цен на непродовольственные товары замедлился: в марте он составил 3,2%, а в феврале был 3,4%.
«Ожидаем сохранение инфляции несколько выше целевого ориентира на фоне роста внутреннего спроса, поддерживаемого увеличением заработных плат и расширением кредитования», — прогнозируют в финучреждении.