На ремонт Казанского съезда в Нижнем Новгороде направят 18,6 млн рублей

На капитальный ремонт дороги на Казанском съезде в Нижнем Новгороде планируется направить 18,6 млн рублей. Сейчас власти ищут подрядчика, который займется ремонтом. Информация опубликована на сайте госзакупок.
Речь идет об участке от улицы Красная Слобода до Георгиевского съезда. Здесь планируется выполнить переустройство сетей уличного освещения, сетей связи, светофора, сделать водоотвод с проезжей части, а также устроить газон и высадить деревья. Кроме того, в перечне работ значится проведение археологических наблюдений.
Заказчиком выступает МКУ «ГУММиД», источник финансирования — средства городского и областного бюджетов на 2025 год. Гарантийный срок, предусмотренный контрактом, составляет пять лет.
Подрядчик будет определен после 28 апреля.