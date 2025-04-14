На ремонт Казанского съезда в Нижнем Новгороде направят 18,6 млн рублей

Речь идет об участке от улицы Красная Слобода до Георгиевского съезда. Здесь планируется выполнить переустройство сетей уличного освещения, сетей связи, светофора, сделать водоотвод с проезжей части, а также устроить газон и высадить деревья. Кроме того, в перечне работ значится проведение археологических наблюдений.