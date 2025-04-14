Первый в Хабаровском крае арендный дом заселяют в Комсомольске-на-Амуре

В Комсомольске-на-Амуре началось заселение первого в Хабаровском крае дома, построенного в рамках программы «Доступное арендное жильё в ДФО». В нём 84 квартиры. Об этом ИА «Хабаровский край сегодня» сообщает со ссылкой на информацию регионального минстроя.
Жилой комплекс расположен на Интернациональном проспекте. Застройщик — компания «Трестжилстрой».
Категории арендаторов были определены правительством края. В их числе:
- семьи участников СВО;
- сотрудники Комсомольского-на-Амуре авиационного завода имени Ю. А. Гагарина (филиал Объединённой авиастроительной корпорации);
- работники Амурского судостроительного завода;
- граждане в возрасте до 35 лет;
- работники здравоохранения;
- работники образования и другие специалисты востребованных профессий.
Благодаря субсидиям из федерального и регионального бюджетов ежемесячная арендная плата за квартиру площадью около 35 кв. м составит около 7,5 тысяч рублей, а за квартиру площадью около 60 кв. м — 12,7 тысяч рублей.
— Региональный оператор программы «ЗАСТРОЙЩИК27» продолжает принимать заявления и документы от граждан, имеющих право на получение арендного жилья в первом построенном в крае доме по программе «Доступное арендное жильё в ДФО». Застройщик уже начал выдавать ключи от квартир первым жильцам, — сообщили в региональном министерстве строительства.
Среди тех, кто получил ключи от арендной квартиры, — семья Заикиных. Глава семьи уже третий год находится на СВО, куда он ушёл по мобилизации. Дома его ждут супруга Виктория и двое детей.
— Мы жили в Эльбане, дочь учится в колледже в Комсомольске-на-Амуре, поэтому приходилось снимать ей жильё. Сейчас, конечно, мы сможем переехать в Комсомольск-на-Амуре, очень рады такой возможности. Жильё комфортное, трёхкомнатная квартира, оплата за аренду 12 тысяч рублей. Документы быстро рассмотрели и приняли. Передала супругу, что заселились в квартиру, он очень рад тому, что у нас есть такая возможность получить своё жильё, — рассказала Виктория Заикина.
Вместе с семьёй Заикиных ещё девять семей, где мужья участвуют в СВО, получили ключи от арендных квартир.
— Квартиры, которые передаются арендаторам, сдаются полностью готовыми к проживанию, с отделкой, мебелью и бытовой техникой. Основная цель программы — предоставление жилья востребованным специалистам с целью снижения оттока населения с Дальнего Востока. В Хабаровском крае по программе планируется построить 2388 квартир общей площадью 109 тысяч квадратных метров, — рассказал заместитель директора по развитию арендного жилья госкорпорации «ДОМ.РФ» Илья Климов.
Напомним, программа «Доступное арендное жильё в ДФО» запущена по инициативе президента России и реализуется ДОМ.РФ в сотрудничестве с Минвостокразвития России, Минфином РФ, Минстроем России, регионами и застройщиками. Правительство России выделило на эти цели 87 миллиардов рублей. Ежемесячная ставка аренды за счёт господдержки составляет около четверти от среднерыночного уровня.
— Полная арендная ставка на квартиры, которые будут передаваться в 2025 году в Комсомольске, составит 630−690 рублей за 1 квадратный метр, гражданин платит треть этой суммы. Площадь квартир в доме от 40 до 60 квадратных метров. Соответственно, льготная аренда стандартной однокомнатной квартиры для гражданина составит 8 тысяч рублей, двухкомнатной — 12,3 тысячи рублей в месяц. Плюс оплата коммунальных услуг в полном размере, — уточнили в региональном министерстве строительства.
Одновременно с этим в Хабаровске под программу «Доступное арендное жильё в ДФО» построен и уже сдан в эксплуатацию многоквартирный дом. В нём 6 подъездов и 240 квартир. Застройщик уже приступил к их обустройству — будет сделан ремонт, закуплена и установлена мебель и бытовая техника. Его заселение начнётся во втором квартале 2025 года.
В арендных домах квартиры гражданам будут предоставляться в долгосрочную аренду. Среди тех, кто будет иметь право на льготное арендное жильё, также есть работники оборонно-промышленных предприятий, молодые специалисты и некоторые другие категории.