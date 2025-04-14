Первый в Хабаровском крае арендный дом заселяют в Комсомольске-на-Амуре

— Мы жили в Эльбане, дочь учится в колледже в Комсомольске-на-Амуре, поэтому приходилось снимать ей жильё. Сейчас, конечно, мы сможем переехать в Комсомольск-на-Амуре, очень рады такой возможности. Жильё комфортное, трёхкомнатная квартира, оплата за аренду 12 тысяч рублей. Документы быстро рассмотрели и приняли. Передала супругу, что заселились в квартиру, он очень рад тому, что у нас есть такая возможность получить своё жильё, — рассказала Виктория Заикина.