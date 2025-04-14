В Омске открылся Ферганский логистический центр

«Сегодня мы открываем важный логистический центр, который позволит беспрепятственно поставлять сельскохозяйственную продукцию из Ферганской области на российский рынок. Этот результат сотрудничества, доверия и стратегического партнерства между нашими регионами. Фергана — это область, располагающая богатым аграрным потенциалом. Эта современная логистика сыграет важную роль в обеспечении того, чтобы наша натуральная, качественная продукция доходила до потребителей быстро и в наилучшем состоянии», — отметил глава региона.