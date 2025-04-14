В Омске открылся Ферганский логистический центр

ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. В Омской области Российской Федерации запустили в эксплуатацию первую очередь Ферганского оптово-распределительного логистического центра «Фрут-Сити», сообщает пресс-служба администрации Ферганской области.
Делегация региона во главе с хокимом области Хайрулло Бозоровым в рамках визита в Омскую область приняла участие в мероприятии, посвященном открытию оптово-распределительного логистического центра «Фрукт-Сити». В мероприятии также приняли участие посол Узбекистана в РФ Ботиржон Асадов, официальные лица российского региона и предприниматели из Узбекистана.
Учредители проекта — предприниматели из Узбекистана, которые вложили в создание современного оптово-распределительного логистического центра 700 миллионов рублей. Объект занимает 9 гектаров, в нем 6 просторных ангаров, площадь каждого из которых 380 квадратных метров. Ангары рассчитаны на длительное хранение, переработку и реализацию плодоовощной продукции.
На территории центра открыты 72 торговые точки по продаже сельскохозяйственной, продовольственной и другой продукции.
Также на территории логистического центра открылся Ферганский торговый дом.
Хоким Ферганской области поблагодарил всех, кто способствовал реализации этого проекта, отметив, что новый центр станет важным фактором укрепления сотрудничества между территориями. Он сообщил о завершении первого и продолжении строительства второго и третьего этапов оптово-распределительного логистического центра «Фрут-Сити».
«Сегодня мы открываем важный логистический центр, который позволит беспрепятственно поставлять сельскохозяйственную продукцию из Ферганской области на российский рынок. Этот результат сотрудничества, доверия и стратегического партнерства между нашими регионами. Фергана — это область, располагающая богатым аграрным потенциалом. Эта современная логистика сыграет важную роль в обеспечении того, чтобы наша натуральная, качественная продукция доходила до потребителей быстро и в наилучшем состоянии», — отметил глава региона.
В центре созданы специализированные торговые точки, склады хранения, логистические службы.
«В результате реализации этого проекта постоянной работой будут обеспечены более 800 граждан Узбекистана, для которых создадут условия для проживания, питания, получения медицинских услуг», — отметили в пресс-службе.
В рамках мероприятия на территории логистического центра также состоялось открытие Ферганского выставочного центра сельскохозяйственной продукции. Участники ознакомились с представленной продукцией из Узбекистана.
Хоким области в беседе с предпринимателями выслушал их обращения и предложения. Отмечена необходимость дальнейшей активизации деятельности рынка, с ответственными лицами определены задачи на перспективу.