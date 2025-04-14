44,1 тысячи рублей в среднем тратят нижегородцы в месяц

В 2024 году средние ежемесячные потребительские расходы жителей Нижегородской области выросли до 44,1 тысячи рублей. Об этом сообщают аналитики РИА Новости, ссылаясь на результаты исследования.
По уровню роста потребительского спроса регион занял 29-е место среди субъектов Российской Федерации. За год траты нижегородцев увеличились на 7,4%. Для сравнения: в 2023 году средние расходы на одного человека составляли 38,3 тысячи рублей в месяц.
Лидерами по росту потребительских расходов стали Республика Адыгея (+20,7%), Карачаево-Черкесия (+11,7%) и Башкортостан (+11,2%).
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось о том, что эксперты рассказали, кому будут платить больше в 2025 году.