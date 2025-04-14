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Белстат сказал про ускорение годовой инфляции в Беларуси

Белстат сказал, что цены увеличились на 0,8% в марте 2025 в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Белстат сказал про ускорение годовой инфляции в Беларуси. Это следует из данных, опубликованных на официальном сайте Национального статистического комитета.

Согласно информации, потребительские цены на товары и услуги увеличились на 0,8% в марте в сравнении с февралем 2025 года. Вместе с тем годовая инфляция в марте составила 5,9%. Показатель оказался выше, чем в феврале 2025 года, когда годовая инфляция была 5,6%.

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