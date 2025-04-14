Белстат сказал про ускорение годовой инфляции в Беларуси

Согласно информации, потребительские цены на товары и услуги увеличились на 0,8% в марте в сравнении с февралем 2025 года. Вместе с тем годовая инфляция в марте составила 5,9%. Показатель оказался выше, чем в феврале 2025 года, когда годовая инфляция была 5,6%.