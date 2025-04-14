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Казахстан обновляет банковское законодательство

Проект нового Закона о банках и банковской деятельности презентован Агентством по регулированию и развитию финансового рынка. Документ, разработанный с участием международных партнёров, отражает запросы времени, устойчивые тенденции глобального регулирования и вызовы казахстанской финансовой системы, передает DKnews.kz.

Источник: DKNews.kz

В эпоху цифровой трансформации и устойчивого развития роль финансового сектора как системообразующего элемента экономики усиливается. Банковская система, оставаясь крупнейшим сегментом финансового рынка Казахстана, требует не просто корректировки действующих норм, но глубокой институциональной модернизации. В этих условиях Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) представило проект нового Закона о банках и банковской деятельности, который должен стать основой обновлённой модели регулирования.

Преемственность и актуальность: от закона 1995 года к вызовам 2025 года.

Действующий Закон о банках и банковской деятельности был принят в 1995 году и на протяжении десятилетий оставался краеугольным камнем регулирования сектора. Однако радикальные изменения в технологической среде, появление новых участников, изменение клиентского поведения и растущие требования к устойчивости и прозрачности делают существующую нормативную базу всё менее релевантной.

Разработка проекта нового закона осуществляется в рамках поручения Президента Республики Казахстан, изложенного в Послании народу от 2 сентября 2024 года. Как подчеркнула председатель АРРФР Мадина Абылкасымова, реформа преследует три ключевые цели:

  • Укрепление устойчивости банковской системы;
  • Повышение прозрачности и доверия со стороны клиентов и инвесторов;
  • Создание условий для инновационного развития, включая финтех и цифровизацию.

Документ разрабатывался при активном участии таких международных экспертов, как ЕБРР, МВФ, консалтинговые и юридические компании Oliver Wyman, KPMG и Dentons. Это позволило интегрировать лучшие международные практики и адаптировать их под специфику казахстанского рынка.

Макроэкономический контекст: стабильный рост и укрепление доверия.

Выступая на круглом столе, председатель АРРФР представила ключевые показатели банковского сектора:

  • Общий объём активов банков по итогам 2024 года достиг 61,6 трлн тенге, увеличившись на 19,7% (в 1 квартале 2025 года — +0,7%);
  • Среднегодовой прирост активов за последние пять лет составил 18%;
  • Ссудный портфель вырос до 35,8 трлн тенге (+20% за год, +2,4% в 1 квартале);
  • Доля NPL 90+ удерживается на уровне 3,3% при покрытии провизиями в 67%;
  • Депозитная база банков выросла вдвое с 2020 года, отражая растущее доверие со стороны населения и бизнеса;
  • Собственный капитал сектора увеличился на 30% в 2024 году и достиг 8,9 трлн тенге, в основном за счёт нераспределённой прибыли;
  • Коэффициенты достаточности капитала на начало 2025 года существенно превышают нормативы: k1 — 20,4%, k2 — 22,0%.

Эти показатели демонстрируют высокую степень устойчивости и ликвидности сектора, что создаёт благоприятные условия для масштабных институциональных реформ.

Семь направлений реформ: логика, структура, стратегия

АРРФР обозначило семь ключевых направлений, охватывающих как надзорные и регуляторные аспекты, так и потребительскую защиту и цифровую инфраструктуру.

1. Модернизация лицензирования и допуска на рынок.

Одним из самых значимых новшеств станет введение базовой банковской лицензии. Она предусматривает:

  • Более низкий порог по капиталу (от 10 млрд тенге);
  • Ограничения по видам операций и активам;
  • Сниженную надзорную нагрузку.

Этот шаг откроет возможности для МФО, особенно в регионах, трансформироваться в банки и усилит конкуренцию на рынке. Параллельно создаются правовые условия для развития исламского банкинга на базе универсальных банков с обязательным раздельным учетом.

2. Поведенческий надзор и права потребителей.

Создаётся полноценная система поведенческого надзора, сопоставимая по значимости с пруденциальным. В её рамках:

  • Устанавливаются новые стандарты ответственности банков за продукт — от идеи до сопровождения;
  • Вводятся требования по финансовой грамотности клиентов;
  • Создаётся трёхуровневая система рассмотрения обращений: сам банк → финансовый омбудсмен → суд.

Финансовый омбудсмен становится основным органом досудебного разрешения споров на рынке.

3. Механизмы урегулирования неплатежеспособности.

Проект закона предлагает трёхступенчатую систему реагирования:

  • Усиленный надзор при первых признаках ухудшения;
  • Режим восстановления устойчивости с применением стабилизационных мер;
  • Полноценный механизм урегулирования: временная администрация и оценка жизнеспособности.

Государственная поддержка будет применяться только в исключительных случаях и лишь для системно значимых банков.

4. Усиление пруденциальных требований.

На основе оценки FSAP (2023, МВФ и Всемирный банк) усиливаются:

Требования к капиталу и ликвидности; Макропруденциальные инструменты; Квалификационные стандарты для ключевых должностей — CRO, CCO, внутренний аудит.

Это соответствует международным трендам, включая Базель III и стандарты IOSCO.

5. Стимулирование кредитования и развитие МСБ.

Особое внимание уделяется расширению доступа МСБ к финансированию. Вводятся механизмы:

  • Развитие синдицированного кредитования;
  • Создание гарантийного фонда;
  • Продвижение инструментов, таких как факторинг и лизинг.

Это должно простимулировать деловую активность, особенно в реальном секторе и на региональном уровне.

6. Структурная реформа законодательства.

Закон будет структурирован по жизненному циклу банка — от создания до ликвидации. Устаревшие и дублирующие нормы исключаются, а требования к акционерам и менеджменту будут вынесены в отдельный закон «О государственном регулировании, контроле и надзоре». Это повысит юридическую ясность и снизит регуляторную неопределённость для участников рынка.

7. Цифровая инфраструктура и активы.

Создаётся правовая и технологическая база для регулирования цифровых активов, включая токены, цифровые платформы и облачные решения. Речь идёт о построении технологически устойчивой финансовой системы, готовой к новым реалиям, включая внедрение ИИ, Big Data и open finance.

Блок будет дополнительно представлен Национальным банком.

Международный уровень и перспективы.

Проект закона разрабатывался в сотрудничестве с международными организациями, что обеспечивает его соответствие лучшим международным стандартам и открывает дорогу для сближения с глобальными финансовыми рынками.

По завершении обсуждения и учёта предложений участников рынка проект будет направлен на рассмотрение в Парламент.

Фундамент для нового этапа

Представленный закон — это не просто адаптация к изменениям, а архитектурная реконструкция банковской регуляторной среды Казахстана. В условиях цифровой трансформации, усложнения рисков и стремления к устойчивому развитию он создаёт платформу для:

  • Институционального роста банков;
  • Усиления доверия со стороны клиентов и инвесторов;
  • Развития конкуренции и инноваций.

Если будет обеспечено качественное внедрение норм и сохранён курс на диалог с рынком, реформа может стать одной из ключевых в истории финансовой системы Казахстана.