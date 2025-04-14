Казахстан обновляет банковское законодательство

В эпоху цифровой трансформации и устойчивого развития роль финансового сектора как системообразующего элемента экономики усиливается. Банковская система, оставаясь крупнейшим сегментом финансового рынка Казахстана, требует не просто корректировки действующих норм, но глубокой институциональной модернизации. В этих условиях Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) представило проект нового Закона о банках и банковской деятельности, который должен стать основой обновлённой модели регулирования.

Преемственность и актуальность: от закона 1995 года к вызовам 2025 года.

Действующий Закон о банках и банковской деятельности был принят в 1995 году и на протяжении десятилетий оставался краеугольным камнем регулирования сектора. Однако радикальные изменения в технологической среде, появление новых участников, изменение клиентского поведения и растущие требования к устойчивости и прозрачности делают существующую нормативную базу всё менее релевантной.