Казахстан обновляет банковское законодательство

В эпоху цифровой трансформации и устойчивого развития роль финансового сектора как системообразующего элемента экономики усиливается. Банковская система, оставаясь крупнейшим сегментом финансового рынка Казахстана, требует не просто корректировки действующих норм, но глубокой институциональной модернизации. В этих условиях Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) представило проект нового Закона о банках и банковской деятельности, который должен стать основой обновлённой модели регулирования.
Преемственность и актуальность: от закона 1995 года к вызовам 2025 года.
Разработка проекта нового закона осуществляется в рамках поручения Президента Республики Казахстан, изложенного в Послании народу от 2 сентября 2024 года. Как подчеркнула председатель АРРФР Мадина Абылкасымова, реформа преследует три ключевые цели:
- Укрепление устойчивости банковской системы;
- Повышение прозрачности и доверия со стороны клиентов и инвесторов;
- Создание условий для инновационного развития, включая финтех и цифровизацию.
Документ разрабатывался при активном участии таких международных экспертов, как ЕБРР, МВФ, консалтинговые и юридические компании Oliver Wyman, KPMG и Dentons. Это позволило интегрировать лучшие международные практики и адаптировать их под специфику казахстанского рынка.
Макроэкономический контекст: стабильный рост и укрепление доверия.
Выступая на круглом столе, председатель АРРФР представила ключевые показатели банковского сектора:
- Общий объём активов банков по итогам 2024 года достиг 61,6 трлн тенге, увеличившись на 19,7% (в 1 квартале 2025 года — +0,7%);
- Среднегодовой прирост активов за последние пять лет составил 18%;
- Ссудный портфель вырос до 35,8 трлн тенге (+20% за год, +2,4% в 1 квартале);
- Доля NPL 90+ удерживается на уровне 3,3% при покрытии провизиями в 67%;
- Депозитная база банков выросла вдвое с 2020 года, отражая растущее доверие со стороны населения и бизнеса;
- Собственный капитал сектора увеличился на 30% в 2024 году и достиг 8,9 трлн тенге, в основном за счёт нераспределённой прибыли;
- Коэффициенты достаточности капитала на начало 2025 года существенно превышают нормативы: k1 — 20,4%, k2 — 22,0%.
Эти показатели демонстрируют высокую степень устойчивости и ликвидности сектора, что создаёт благоприятные условия для масштабных институциональных реформ.
Семь направлений реформ: логика, структура, стратегия
АРРФР обозначило семь ключевых направлений, охватывающих как надзорные и регуляторные аспекты, так и потребительскую защиту и цифровую инфраструктуру.
1. Модернизация лицензирования и допуска на рынок.
Одним из самых значимых новшеств станет введение базовой банковской лицензии. Она предусматривает:
- Более низкий порог по капиталу (от 10 млрд тенге);
- Ограничения по видам операций и активам;
- Сниженную надзорную нагрузку.
Этот шаг откроет возможности для МФО, особенно в регионах, трансформироваться в банки и усилит конкуренцию на рынке. Параллельно создаются правовые условия для развития исламского банкинга на базе универсальных банков с обязательным раздельным учетом.
2. Поведенческий надзор и права потребителей.
Создаётся полноценная система поведенческого надзора, сопоставимая по значимости с пруденциальным. В её рамках:
- Устанавливаются новые стандарты ответственности банков за продукт — от идеи до сопровождения;
- Вводятся требования по финансовой грамотности клиентов;
- Создаётся трёхуровневая система рассмотрения обращений: сам банк → финансовый омбудсмен → суд.
Финансовый омбудсмен становится основным органом досудебного разрешения споров на рынке.
3. Механизмы урегулирования неплатежеспособности.
Проект закона предлагает трёхступенчатую систему реагирования:
- Усиленный надзор при первых признаках ухудшения;
- Режим восстановления устойчивости с применением стабилизационных мер;
- Полноценный механизм урегулирования: временная администрация и оценка жизнеспособности.
Государственная поддержка будет применяться только в исключительных случаях и лишь для системно значимых банков.
4. Усиление пруденциальных требований.
На основе оценки FSAP (2023, МВФ и Всемирный банк) усиливаются:
Требования к капиталу и ликвидности; Макропруденциальные инструменты; Квалификационные стандарты для ключевых должностей — CRO, CCO, внутренний аудит.
Это соответствует международным трендам, включая Базель III и стандарты IOSCO.
5. Стимулирование кредитования и развитие МСБ.
Особое внимание уделяется расширению доступа МСБ к финансированию. Вводятся механизмы:
- Развитие синдицированного кредитования;
- Создание гарантийного фонда;
- Продвижение инструментов, таких как факторинг и лизинг.
Это должно простимулировать деловую активность, особенно в реальном секторе и на региональном уровне.
6. Структурная реформа законодательства.
7. Цифровая инфраструктура и активы.
Создаётся правовая и технологическая база для регулирования цифровых активов, включая токены, цифровые платформы и облачные решения. Речь идёт о построении технологически устойчивой финансовой системы, готовой к новым реалиям, включая внедрение ИИ, Big Data и open finance.
Блок будет дополнительно представлен Национальным банком.
Международный уровень и перспективы.
Проект закона разрабатывался в сотрудничестве с международными организациями, что обеспечивает его соответствие лучшим международным стандартам и открывает дорогу для сближения с глобальными финансовыми рынками.
По завершении обсуждения и учёта предложений участников рынка проект будет направлен на рассмотрение в Парламент.
Фундамент для нового этапа
Представленный закон — это не просто адаптация к изменениям, а архитектурная реконструкция банковской регуляторной среды Казахстана. В условиях цифровой трансформации, усложнения рисков и стремления к устойчивому развитию он создаёт платформу для:
- Институционального роста банков;
- Усиления доверия со стороны клиентов и инвесторов;
- Развития конкуренции и инноваций.
Если будет обеспечено качественное внедрение норм и сохранён курс на диалог с рынком, реформа может стать одной из ключевых в истории финансовой системы Казахстана.