Владелица сети кондитерских в Перми ликвидирует бывшую головную компанию

Напомним, ранее ФНС установила, что компания, а также несколько связанных с ней юридических лиц недоплатили налоги, пени и штрафы на сумму около 106 млн руб. По данному факту в СУ СКР по Пермскому краю было возбуждено уголовное дело. В начале апреля Свердловский райсуд прекратил уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в отношении учредителей сети в связи с истечением срока давности привлечения к ответственности.