В Башкирии яровой сев-2025 превысит прошлогодние показатели.

В Башкирии общий зерновой клин в этом году превысит 1,538 млн га, сообщил на оперативном совещании в правительстве вице-премьер — министр сельского хозяйства РБ Ильшат Фазрахманов.
«Площади с техническими культурами планируем довести почти до 635 тысяч га. Это на 80 тысяч га больше прошлого года, прежде всего за счет увеличения площадей под посевами масличных культур на 93,2 тысячи га», — уточнил глава аграрного ведомства республики.
Площадь посева сахарной свеклы в регионе уменьшится до 46 тысяч га. Это на 12 тысяч га меньше по сравнению с прошлым годом, учитывая трудности переработки в сезоне-2024.
Между тем в этом году в Башкирии, помимо технических культур, также планируется увеличить площади кормовых культур — на 28 тысяч га. Всего будет посажено 599 тысяч га (+5%). Площадь картофеля и овощей открытого грунта сохранится на уровне прошлого года и составит примерно 50 тысяч га.
«В целом яровой сев планируется на площади более 2,152 млн га, что на 4,4 процента выше уровня прошлого года», — отметил Ильшат Фазрахманов.