В Башкирии яровой сев-2025 превысит прошлогодние показатели.

Между тем в этом году в Башкирии, помимо технических культур, также планируется увеличить площади кормовых культур — на 28 тысяч га. Всего будет посажено 599 тысяч га (+5%). Площадь картофеля и овощей открытого грунта сохранится на уровне прошлого года и составит примерно 50 тысяч га.