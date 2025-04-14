«КамАЗ» выпустил первый среднетоннажный грузовик поколения К5

КамАЗ-53251 поколения К5 должен заменить предыдущее поколение — двухосную модель КамАЗ-5325 семейства К4, представленную в 2017 году на выставке «Комтранс». По данным компании, она пользовалась спросом благодаря высокой маневренности и удобству эксплуатации.