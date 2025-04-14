Среднемесячные расходы жителей Кубани выросли до 59,7 тысяч рублей

Краснодарский край показал умеренный рост потребительского спроса в 2024 году, увеличившись на 7%. Этот показатель, обеспечил региону лишь 38-е место в общероссийском рейтинге. Однако среднемесячные расходы жителей Кубани выросли и составили 59,7 тысяч рублей, что является третьим результатом в стране после Москвы — 77,5 тыс. рублей и Санкт-Петербурга — 60,7 тыс. рублей. Для сравнения, в соседней Ростовской области люди тратят 46,4 тысячи рублей.