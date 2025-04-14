Среднемесячные расходы жителей Кубани выросли до 59,7 тысяч рублей

Краснодарский край показал умеренный рост потребительского спроса в 2024 году, увеличившись на 7%. Этот показатель, обеспечил региону лишь 38-е место в общероссийском рейтинге. Однако среднемесячные расходы жителей Кубани выросли и составили 59,7 тысяч рублей, что является третьим результатом в стране после Москвы — 77,5 тыс. рублей и Санкт-Петербурга — 60,7 тыс. рублей. Для сравнения, в соседней Ростовской области люди тратят 46,4 тысячи рублей.
«В целом по России среднестатистический россиянин тратил 43,5 тысяч рублей в месяц, что на 17% больше, чем в 2023 году. Наибольшая доля расходов пришлась на товары — 31,7 тысяч рублей, за ними следуют услуги — 9,8 тысяч рублей и общепит — 2 тысячи рублей», — сказано в исследовании «РИА Новости».
Лидерами роста потребительского спроса стали Адыгея, показатель составил 20,7%, а также Карачаево-Черкесия — 11,7% и Башкирия — 11,2%. Эксперты связывают высокие показатели этих регионов с значительным ростом оборотов розничной торговли и общепита.
Ранее сообщалось, что жители Кубани задолжали 1,8 млрд рублей выплат по ипотеке на стройку.