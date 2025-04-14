Минтруда сказало об увеличенной в пять раз доплате к пенсии в Беларуси с 1 мая для ряда белорусов

Минтруда сказало, что ряд белорусов получит увеличенную в пять раз доплату к пенсии с 1 мая. Подробности озвучили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты.
В ведомстве напомнили, что с 1 мая вступают в силу изменения в рамках Закона по вопросам ветеранов. Говорится, что ветераны Великой Отечественной войны, которые были награждены за службу в тылу, будут получать увеличенную в пять раз доплату к пенсии. Уточняется, что вместо 50% им будет начислено 250% от минимальной пенсии, что составляет почти 280 рублей.
«Новый статус — приравнены к участникам Великой Отечественной войны», — уточнили в Минтруда.
Сообщается, что труженики тыла, у которых есть государственные награды, смогут рассчитывать на двукратное увеличение выплат. В ведомстве обратили внимание, что пенсионная выплата вырастет с 50% до 100% минимального размера, то есть до почти 112 рублей.
Ранее Минтруда сказало, кому предусмотрено ежемесячное повышение пенсии в Беларуси.
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