Минтруда сказало об увеличенной в пять раз доплате к пенсии в Беларуси с 1 мая для ряда белорусов

В ведомстве напомнили, что с 1 мая вступают в силу изменения в рамках Закона по вопросам ветеранов. Говорится, что ветераны Великой Отечественной войны, которые были награждены за службу в тылу, будут получать увеличенную в пять раз доплату к пенсии. Уточняется, что вместо 50% им будет начислено 250% от минимальной пенсии, что составляет почти 280 рублей.