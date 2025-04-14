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Минтруда сказало, кому снизили пенсионный возраст на пять лет в Беларуси

Минтруда сказало, кому из белорусов был снижен пенсионный возраст на пять лет.

Источник: Комсомольская правда

Минтруда сказало, кому снизили пенсионный возраст на пять лет в Беларуси. Подробности озвучили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты.

В ведомстве акцентировали внимание, что ветеранам боевых действий на территории других государств предусмотрены особые условия. В частности, военнослужащим, которые получили инвалидность в мирное время, предусмотрено снижение пенсионного возраста на пять лет.

Тем временем Минтруда сказало об увеличенной в пять раз доплате к пенсии в Беларуси с 1 мая для ряда белорусов.

Ранее Минтруда сказало, кому предусмотрено ежемесячное повышение пенсии в Беларуси.

Кроме того, Минтруда хочет изменить сроки продления контракта в Беларуси.

Кстати, Кочанова высказалась о повышении пенсионного возраста в Беларуси.