Минтруда сказало, кому снизили пенсионный возраст на пять лет в Беларуси. Подробности озвучили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты.
В ведомстве акцентировали внимание, что ветеранам боевых действий на территории других государств предусмотрены особые условия. В частности, военнослужащим, которые получили инвалидность в мирное время, предусмотрено снижение пенсионного возраста на пять лет.
Тем временем Минтруда сказало об увеличенной в пять раз доплате к пенсии в Беларуси с 1 мая для ряда белорусов.
Ранее Минтруда сказало, кому предусмотрено ежемесячное повышение пенсии в Беларуси.
Кроме того, Минтруда хочет изменить сроки продления контракта в Беларуси.
Кстати, Кочанова высказалась о повышении пенсионного возраста в Беларуси.