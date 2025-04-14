10 тысяч жителей просят сервис кикшеринга вернуть электросамокаты в Пермь

Сайт perm.aif.ru рассказывал, что весной 2024 года в столице Прикамья была запрещена парковка средств индивидуальной мобильности (СИМ), к которым относятся и электросамокаты. Запрет распространился на муниципальные земли, в частности, на центр города. С того момента сервисы начали убирать транспорт с улиц, а часть его была арестована и отправлена на штрафную стоянку.