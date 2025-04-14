10 тысяч жителей просят сервис кикшеринга вернуть электросамокаты в Пермь

Десять тысяч жителей Перми просят сервис кикшеринга вернуть электросамокаты на улицы города, сообщает «МТС Юрент».
Как рассказали в компании днём 14 апреля, такова приблизительная цифра обращений, которые поступили в сервис. По данным «Юрент», жители краевой столицы просят возобновить работу в Перми. Ранее организация приостановила работу по аренде электросамокатов после введения новой нормы в правилах парковки.
Сайт perm.aif.ru рассказывал, что весной 2024 года в столице Прикамья была запрещена парковка средств индивидуальной мобильности (СИМ), к которым относятся и электросамокаты. Запрет распространился на муниципальные земли, в частности, на центр города. С того момента сервисы начали убирать транспорт с улиц, а часть его была арестована и отправлена на штрафную стоянку.
Количество просьб вернуть электросамокаты на улицы города кикшеринг связывает с высоким спросом среди молодёжи, которой много в Перми.
«Пермь в этом году объявлена молодежной столицей России, и мы видим, что это неслучайно — фиксируем чрезвычайный запрос в городе со стороны молодёжи на возвращение микромобильного транспорта (в РФ молодежью считается население до 35 лет). Сейчас мы изучаем возможность вернуться в город», — рассказали в сервисе.
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что два сервиса кикшеринга, которые работали в городе — «МТС Юрент» и Whoosh — решили обжаловать новые правила благоустройства. Второй кикшеринг также выставил на улицы города альтернативу арестованным электросамокатам — электровелосипеды.