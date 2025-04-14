Доллар снова подешевел — уже меньше 3,1 рубля

Американская валюта опустилась фактически до минимума, который был установлен 18 марта (3,0554 рубля). За сегодня она подешевела на 0,74% или 2,3 копейки. К концу торгов за 1 доллар просили 3,0855 белорусских рубля. Это третье снижение подряд, за это время валюта США просела на восемь копеек.