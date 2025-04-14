Доллар снова подешевел — уже меньше 3,1 рубля

МИНСК, 14 апр — Sputnik. Белорусский рубль существенно укрепился ко всем основным валютам, кроме российского рубля, свидетельствуют данные понедельничных торгов на национальной валютно-фондовой бирже.
Американская валюта опустилась фактически до минимума, который был установлен 18 марта (3,0554 рубля). За сегодня она подешевела на 0,74% или 2,3 копейки. К концу торгов за 1 доллар просили 3,0855 белорусских рубля. Это третье снижение подряд, за это время валюта США просела на восемь копеек.
Дешевеет сегодня и евро, который за две апрельские недели успел уже подорожать на 2,4%. Сегодняшнее снижение — 0,69%. В настоящий момент курс европейской валюты оценивается на бирже в 3,4508 белорусских рубля.
Юань вслед за западными валютами падает в цене на 0,34%. Последний месяц китайская валюта то дешевеет, то дорожает. Сейчас ее стоимость составляет 4,1945 белорусских рубля (за десятку).
Российский рубль — единственная валюта, подорожавшая в понедельник (плюс 0,35%). В целом с начала года «россиянин» поднялся уже на 9,21% (или на 30,84 копейки в абсолютном выражении). В данный момент за одну сотню на бирже отдают 3,6572 белорусских рубля.