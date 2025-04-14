Лаборатория Астаны наказана за обман с камерами ПДД

В ходе внеплановой проверки, проведённой территориальным подразделением уполномоченного органа в сфере метрологии, в отношении компании было составлено 48 протоколов об административных правонарушениях. Основанием для возбуждения дел стали многочисленные нарушения стандарта ГОСТ, устанавливающего требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий.