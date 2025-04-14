В 68 домах Воронежской области капремонт проведут раньше запланированного

В Воронежской области капитальный ремонт в 68 многоквартирных домах пройдет раньше намеченных сроков. Всего в 2026 году в них выполнят 97 видов работ на общую сумму 801 миллион рублей. Решения по переносу сроков ремонта приняла областная комиссия по обращению собственников.
Всего на 2026 год Фондом капремонта запланировано проведение 1008 видов работ в 294 домах, в том числе 465 видов строительно-монтажных работ в 289 домах. Общая плановая стоимость работ составляет 4 млрд 212 млн рублей.
По мере необходимости планы пересматриваются и корректируются. На 2026 год количество домов на капремонт увеличилось. Работы проводятся за счет сэкономленных на торгах средств и процентов с банковских счетов, говорят в Министерстве ЖКХ и энергетики области.