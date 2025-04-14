В Казани в 2025 году начнут строить восемь соципотечных домов

В Казани в 2025 году начнут строить восемь многоквартирных домов по программе социальной ипотеки. Об этом на деловом понедельнике заявил глава управления капитального строительства и реконструкции города Марат Самигулин.
Два дома построят в микрорайоне «Гаилэ» в Приволжском районе, шесть домов — в ЖК «Салават Купере» в Кировском районе. Общая площадь жилья составит 85 тысяч квадратных метров. Доступное жилье получат свыше 1,6 тысячи семей.
В прошлом году в Казани построили семь ипотечных домов для более 1 тысячи семей. Отдельное внимание уделяется развитию инфраструктуры в этих ЖК.
Ранее Татарстан вошел в топ-3 регионов-лидеров по выдаче сельской ипотеки.