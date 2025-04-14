Средняя зарплата воспитателей детсадов в Краснодаре составляет 52 988 рублей

В департаменте образования Краснодара озвучили сумму заработной платы воспитателя детсада. В среднем она составляет 52 988 рублей, сообщили в департаменте изданию 93.RU.
Евгений Наумов, мэр Краснодара, признал, что зарплата педагогов дошкольного образования должна быть выше, но подчеркнул, что ее размер определяется федеральными стандартами и не зависит от решения муниципалитета.
Чтобы хоть как-то смягчить ситуацию и привлечь новые кадры, в Краснодаре действуют программы поддержки для воспитателей:
• Выделяется 1 миллион рублей на первоначальный взнос по ипотеке и 20 тысяч рублей ежемесячно на ее погашение.
• Предоставляется компенсация в размере 15 тысяч рублей ежемесячно для тех, кто снимает жилье.
Несмотря на эти меры, вопрос достойной оплаты труда воспитателей остается актуальным, поскольку низкие зарплаты могут негативно сказаться на качестве дошкольного образования.