Air Astana запускает прямые рейсы из Атырау в Баку

Рейс KC277 будет вылетать из Атырау по понедельникам и субботам в 18:30 с прибытием в Баку в 18:55, а по средам — в 21:35 с прибытием в 22:00. Обратный рейс KC278 из Баку в Атырау будет выполняться по понедельникам и субботам с вылетом в 19:55 и прибытием в 22:30, а по средам — с вылетом в 23:00 и прибытием в 01:35 следующего дня. Везде время местное.