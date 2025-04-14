Air Astana запускает прямые рейсы из Атырау в Баку

АЛМАТЫ, 14 апр — Sputnik. С 31 мая 2025 года Air Astana запускает прямые регулярные рейсы по маршруту Атырау-Баку, сообщили в пресс-службе компании.
«Полеты будут выполняться трижды в неделю на современных самолетах семейства Airbus A320/A321. Время в пути составит 1 час 25 минут из Атырау в Баку и 1 час 35 минут в обратном направлении», — отмечается в сообщении.
Рейс KC277 будет вылетать из Атырау по понедельникам и субботам в 18:30 с прибытием в Баку в 18:55, а по средам — в 21:35 с прибытием в 22:00. Обратный рейс KC278 из Баку в Атырау будет выполняться по понедельникам и субботам с вылетом в 19:55 и прибытием в 22:30, а по средам — с вылетом в 23:00 и прибытием в 01:35 следующего дня. Везде время местное.
«Новое направление из Атырау в Баку дополнит действующие рейсы авиакомпании по маршруту Алматы-Баку, частота которых в летний период традиционно увеличивается до трех раз в неделю», — добавили в компании.
Билеты доступны для бронирования на официальном сайте, в мобильном приложении Air Astana, а также через аккредитованные онлайн и офлайн туристические агентства. Стоимость билета туда-обратно с учетом всех сборов начинается от 96 527 тенге в эконом-классе и от 278 681 тенге в бизнес-классе.