Мэр Минска сказал, что появится на территории мясокомбината по улице Казинца

После доклада президенту Беларуси о состоянии дел в Минске председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев ответил на вопросы журналистов и, в частности, рассказал о развитии технопарков в столице, сообщает БелТА.
Владимир Кухарев отметил, что при посещении «МотоВелоЗавода» президент дал поручение реализовать еще три проекта по созданию новых технопарков. Как следствие — работы начаты на двух площадках по улице Центральной.
«И сейчас отрабатывается вопрос по еще одной площадке совместно с Минским облисполкомом. Это территория мясокомбината по улице Казинца», — отметил председатель Мингорисполкома и заверил, что эти проекты будут реализованы в ближайшее время. Они станут для бизнеса очень востребованными площадками для внедрения новых технологий и инновационных направлений деятельности.
Кстати, мэр заявил, что срезать деревья из-за парковочных мест в центре Минска не будут (здесь подробнее).
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