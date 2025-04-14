Мэр Минска сказал, что появится на территории мясокомбината по улице Казинца

«И сейчас отрабатывается вопрос по еще одной площадке совместно с Минским облисполкомом. Это территория мясокомбината по улице Казинца», — отметил председатель Мингорисполкома и заверил, что эти проекты будут реализованы в ближайшее время. Они станут для бизнеса очень востребованными площадками для внедрения новых технологий и инновационных направлений деятельности.