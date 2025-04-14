Дома начали изымать в Караулове Кстовского районе из-за оползня

В документах отмечается, что собственникам положены компенсации в размере рыночной стоимости недвижимости. Если владельцы откажутся от добровольной передачи имущества, его изымут через суд. Под изъятие попадают четыре жилых дома и кладовая вместе с участками. Строения расположены на улице Новой, на которой наблюдаются оползневые процессы. В овраг уже провалились несколько домов. Весной 2021 года в овраг сползли три дома, а в 2023 году — еще один. Напомни, в июне 2021 года в деревне ввели режим ЧС. Его отменили в ноябре 2024-го, но уже через несколько недель вновь ввели.