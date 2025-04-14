В Крыму подорожало топливо: власти назвали причину

«Есть еще и логистические затраты. На сегодня логистические затраты состоят из железнодорожной доставки. Если зайти на программный модуль биржевых сделок, то можно увидеть стоимость доставки одной тонны в республику. Из этого можно уже сложить стоимость, плюс-минус какая должна быть конечная на стеле. На сегодня она плюс-минус совпадает с некоторым недобором по стоимости», — рассказал руководитель минтопэнерго.