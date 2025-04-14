В Крыму подорожало топливо: власти назвали причину

По его словам, только по дизельному топливу разница с началом года превысила уже больше восьми тысяч рублей.
«К сожалению, биржа не является, скажем так, регулятором в руках государства, потому что это частная структура. Туда частные компании направляют свой товар, который подлежит реализации через биржевые механизмы. Ценовую политику каждый день задают сами нефтеперерабатывающие заводы», — объяснил министр.
Кроме того, на цену влияют и сами трейдеры, дополнил Воронкин. Предприниматели оценивают риски по-своему, ориентируясь на опыт прошлых лет. Закупая топливо на бирже, они учитывают, что за месяц-полтора до поставки цена может вырасти, поэтому заранее включают возможные изменения в стоимость на стеле.
«Но в любом случае руководство республики в постоянном диалоге с нашими крымскими предприятиями и трейдерами для того, чтобы все-таки не допустить значительного роста цен на стелах», — подчеркнул министр.
Многие жители и гости Крыма также сравнивают цены на топливо с ближайшими регионами и отмечают разницу не в пользу полуострова. Владимир Воронкин объяснил, что это связано с работой вертикально интегрированных компаний. В Краснодарском крае и Ростовской области цены контролируют крупные предприятия, которые сами производят, перевозят и продают топливо. У нас в республике таких нет.
«Есть еще и логистические затраты. На сегодня логистические затраты состоят из железнодорожной доставки. Если зайти на программный модуль биржевых сделок, то можно увидеть стоимость доставки одной тонны в республику. Из этого можно уже сложить стоимость, плюс-минус какая должна быть конечная на стеле. На сегодня она плюс-минус совпадает с некоторым недобором по стоимости», — рассказал руководитель минтопэнерго.
Он также добавил, что в ближайшее время значительного роста цен на топливо не ожидают. Для контроля стоимости ежедневно проводят мониторинг по розничным сетям АЗС, а еженедельно проводят совещания с министерством энергетики России и представителями нефтеперерабатывающих заводов и биржи.
«Каждый четверг на штабе мы докладываем и просим недопущения роста цен на бирже, потому что мы это все увидим на стелах. Соответственно, у нас будет социальная напряженность, нам ее ни в коем случае допустить нельзя», — подчеркнул министр.