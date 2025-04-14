В России предложили смягчить требования к очистке шахтных вод

О том, что предприятия после использования водных ресурсов должны возвращать ее в окружающую среду в том же состоянии, в котором она была до применения в производстве, говорит и директор ФГБУ «ВНИИ Экология» Александр Закондырин. По его словам, это рациональный подход, который, с одной стороны, обеспечит экологическую безопасность, с другой — позволит избежать бизнесу неоправданных издержек.