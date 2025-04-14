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На ремонт нижегородского бомбоубежища выделят 1,3 млн рублей

В проект войдет ремонт стен, потолков и полов защитного сооружения.

Источник: Нижегородская правда

Ремонт бомбоубежища на улице Культуры в Сормовском районе Нижнего Новгорода планируют провести за 1,3 млн рублей. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

Администрация Сормовского района ищет подрядчика на ремонт бомбоубежища, расположенного в доме № 98 на улице Культуры. На работы хотят выделить 1,3 млн рублей. Средства выделяют из городского бюджета.

В проект войдет ремонт стен, потолков и полов защитного сооружения. Также в бомбоубежище заменят двери. Кроме того, подрядчик должен будет обновить системы водопровода, канализации и электроснабжения.

Исполнитель ремонтных работ будет назначен 18 апреля. Защитное сооружение должно быть восстановлено в течение 45 дней после заключения контракта.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили о том, что стелу на въезде в Дзержинск отремонтируют в преддверии Дня города.