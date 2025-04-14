Алиханов: найдено решение по долгу свыше 100 млрд у ГК «Сегежа»

В 2023 году долг одного из ведущих лесопромышленных холдингов России «Сегежа» увеличился на 8% и достиг отметки в 133,2 млрд рублей. Показатель соотношения долга к OIBDA (операционной прибыли до вычета износа и амортизации) холдинга составил 14,4. При этом свободный денежный поток остался на уровне минус 17,7 млрд рублей. В холдинге заявили о намерении провести докапитализацию в 2024 году с целью снижения долговой нагрузки, пишет издание.