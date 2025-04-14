Южнокорейская компания Kia включила российский рынок в план продаж на этот год

Южнокорейский производитель автомобилей Kia обновил план по продажам на 2025 год. Россия включена в этот план как потенциальный потребитель 50 тысяч автомобилей марки Kia, которые предполагается реализовать до конца этого года, информирует агентство Yonhap.
Сообщается также, что компания ожидает положительного эффекта от возвращения на российский рынок.
«Доля России, которая не была учтена в прошлогодних среднесрочных и долгосрочных целях, снова включена в версию плана этого года. Ожидается, что возвращение на российский рынок окажет положительное влияние с точки зрения диверсификации рынка на фоне растущей глобальной неопределенности», — сказано в публикации.
Ранее сообщалось, что иностранные автомобильные бренды возвращаются в Россию. Кто уже начал официальные продажи, читайте здесь на KP.RU.
Тем временем спецпосланник президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф заявил, что американские компании могут вернуться на российский рынок после завершения конфликта на Украине.