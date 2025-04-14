Южнокорейская компания Kia включила российский рынок в план продаж на этот год

«Доля России, которая не была учтена в прошлогодних среднесрочных и долгосрочных целях, снова включена в версию плана этого года. Ожидается, что возвращение на российский рынок окажет положительное влияние с точки зрения диверсификации рынка на фоне растущей глобальной неопределенности», — сказано в публикации.