Нацбанк уменьшил курс доллара и курс евро на 15 апреля

В Национальном банке определили курсы валют на 15 апреля 2025 года, вторник. В итоге заметно снижены курс доллара и курс евро, а курс российского рубля подрос.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
Так, на вторник, 15 апреля, Национальный банк установил такие курсы основных валют: 1 доллар США равен 3,0855 белорусского рубля, 1 евро — 3,5110 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,6572 белорусского рубля.
В соотношении с курсами валют, действовавшими в понедельник, 14 апреля, курс доллара стал ниже, курс евро также уменьшен, а курс российского рубля стал тяжелее в валютной корзине. Ощутимее других изменен курс европейской валюты.
В денежном выражении курс доллара понижен на 0,0231 белрубля, курс евро снизился на 0,0257 белрубля, а курс российского рубля подрос на 0,0127 белрубля.
Тем временем Минтруда сказало об увеличенной в пять раз доплате к пенсии в Беларуси с 1 мая.