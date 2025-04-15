В Венгрии подсчитали возможные затраты ЕС на Украину

Советник отметил, что Еврокомиссия уже предложила направить дополнительные €50 млрд, эквивалентные 0,25% от бюджетов стран-членов, на усиление обороноспособности Украины. Аналогичную сумму, по словам Орбана, Венгрия должна будет потратить в случае многолетнего процесса интеграции Украины в ЕС. Он также предупредил, что венгерский аграрный сектор может лишиться до €2 млрд из-за перераспределения средств в пользу нового члена сообщества.