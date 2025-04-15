В Венгрии подсчитали возможные затраты ЕС на Украину

Политический советник премьер-министра Венгрии Балаж Орбан заявил, что полное присоединение Украины к Европейскому союзу обойдется странам ЕС примерно в €2,5 трлн, что может существенно повлиять на возможности блока решать другие приоритетные задачи. Об этом он сообщил, выступая на экономической конференции Money Talks 25 в Будапеште, организованной деловым порталом Economx.
По словам Орбана, расходы на интеграцию Украины в ЕС окажутся в 12 раз выше текущего годового бюджета сообщества. Он также подчеркнул, что восстановление разрушенной инфраструктуры страны потребует дополнительных вложений в размере от €500 млрд до €1 трлн, в зависимости от оценки.
Кроме того, для поддержания функционирования украинского государства ежегодно потребуется около €100 млрд, что, по его мнению, ляжет на плечи европейских налогоплательщиков.
Советник отметил, что Еврокомиссия уже предложила направить дополнительные €50 млрд, эквивалентные 0,25% от бюджетов стран-членов, на усиление обороноспособности Украины. Аналогичную сумму, по словам Орбана, Венгрия должна будет потратить в случае многолетнего процесса интеграции Украины в ЕС. Он также предупредил, что венгерский аграрный сектор может лишиться до €2 млрд из-за перераспределения средств в пользу нового члена сообщества.
Ранее Венгрия заблокировала процесс вступления Украины в Евросоюз, об этом заявила вице-премьер страны по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Ольга Стефанишина.