В России ограничат снятие наличных с 1 сентября: вот кого это коснется

Сообщается, что выдача наличных будет лимитирована 100 тысячами рублей в месяц по тем счетам, которые внесены в базу ЦБ как ранее использованные мошенниками. Также сообщается, что на 48 часов будут ограничены операции по картам при подозрении на несанкционированное снятие денег.