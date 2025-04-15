В России ограничат снятие наличных с 1 сентября: вот кого это коснется

Ограничения на снятие наличных с 1 сентября в России не коснется всех держателей банковских карт, а лишь тех, кто подозревается в совершении сомнительных операций. Такое разъяснение дал агентству «Прайм» основатель сервиса проверки кредитных историй «Кредчек» Эльман Мехтиев.
Сообщается, что выдача наличных будет лимитирована 100 тысячами рублей в месяц по тем счетам, которые внесены в базу ЦБ как ранее использованные мошенниками. Также сообщается, что на 48 часов будут ограничены операции по картам при подозрении на несанкционированное снятие денег.
Кроме создания препятствий для противоправной деятельности дроперов или других финансово недобросовестных лиц, эти меры помогут снизить потери от применяемой мошенниками социальной инженерии.
Как лимит на снятие наличных ударит по мошенникам, рассказала экономист Чирикова.
Также сообщалось, что лимит страхового возмещения для вкладов может быть увеличен вдвое — с действующих 1,4 миллиона рублей до 2,8 миллиона рублей. Речь идет о вкладах физических лиц и индивидуальных предпринимателей на срок от трех лет.