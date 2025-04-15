Торговый центр хотят снести во Владивостоке

Как рассказали в суде, поводом для судебного разбирательства стало заявление городского Управления градостроительства, в котором здание площадью 541 кв. м признано самовольной постройкой. По результатам контрольной проверки и инженерно-геодезических измерений было установлено, что объект обладает признаками капитального строительства, но разрешение на его возведение или реконструкцию в администрации города не выдавалось.
Собственником здания является ООО «Специализированный застройщик “Парковые высоты”». Земельный участок, на котором расположен объект, сдан в аренду компании «Самоцвет» на срок до декабря 2028 года. Торговый центр расположен в районе трамвайного кольца на остановке Баляева. Истец требует признать объект самостроем и обязать собственника снести его за свой счет.
Судебное заседание назначено на 5 июня 2025 года.
Напомним, что на Спортивной недавно начали сносить несколько торговых центров. Оба ТЦ появились без разрешения, в связи с чем суд признал их незаконными и обязал снести здания.