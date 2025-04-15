Торговый центр хотят снести во Владивостоке

Как рассказали в суде, поводом для судебного разбирательства стало заявление городского Управления градостроительства, в котором здание площадью 541 кв. м признано самовольной постройкой. По результатам контрольной проверки и инженерно-геодезических измерений было установлено, что объект обладает признаками капитального строительства, но разрешение на его возведение или реконструкцию в администрации города не выдавалось.