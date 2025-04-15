Стало известно, кого коснется запрет на снятие наличных с карт

Ограничение на снятие наличных до 50 тысяч рублей в сутки, которое должно заработать с 1 сентября 2025 года, будет вводиться только против подозрительных лиц, проводящих сомнительные операции. Об этом заявил основатель сервиса проверки кредитных историй «Кредчек» Эльман Мехтиев.