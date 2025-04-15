Дальний Восток в моде: туроператоры фиксируют всплеск интереса к Приморью

«По сравнению с прошлым годом мы видим увеличение спроса. Конечно, в организованном сегменте туррынка это не массовое направление, но тем не менее интерес туристов из центральной части России к Дальнему Востоку весной есть», — отметил представитель популярного туроператора.
В другой туркомпании зафиксировали рост спроса на Приморье на 15% по сравнению с апрелем 2024 года. По прогнозам, популярность направления продолжит расти в мае-июне.
Аналогичную динамику наблюдает и национальный туроператор: бронирование отелей во Владивостоке на майские праздники увеличилось на 15%. В целом за весну интерес к региону вырос на столько же процентов, причем туристов привлекают не только городские достопримечательности, но и санаторный отдых.
Интересно, что восприятие Владивостока различается у гостей из разных стран. Китайские туристы ищут здесь «европейскость», в то время как для россиян из центральных регионов город остается экзотичным уголком с азиатским колоритом.
Напомним, ранее стало известно, что россияне стали чаще выбирать отдых на Дальнем Востоке. Многие базы отдыха оказались забронированы еще в феврале, несмотря на высокую стоимость. Также ранее стало известно, в какую сумму обойдется отдых в новом круглогодичном курорте, строительство которого идет в Хасанском районе.