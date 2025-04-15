Дальний Восток в моде: туроператоры фиксируют всплеск интереса к Приморью

Аналогичную динамику наблюдает и национальный туроператор: бронирование отелей во Владивостоке на майские праздники увеличилось на 15%. В целом за весну интерес к региону вырос на столько же процентов, причем туристов привлекают не только городские достопримечательности, но и санаторный отдых.