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Дальний Восток в моде: туроператоры фиксируют всплеск интереса к Приморью

ВЛАДИВОСТОК, 15 апреля, ФедералПресс. По данным Ассоциации туроператоров России, в этом году поток путешественников из центральных регионов в Приморский край вырос в 1,5 раза по сравнению с прошлой весной. Турфирмы подтверждают эту тенденцию.

Источник: РИА "Новости"

«По сравнению с прошлым годом мы видим увеличение спроса. Конечно, в организованном сегменте туррынка это не массовое направление, но тем не менее интерес туристов из центральной части России к Дальнему Востоку весной есть», — отметил представитель популярного туроператора.

В другой туркомпании зафиксировали рост спроса на Приморье на 15% по сравнению с апрелем 2024 года. По прогнозам, популярность направления продолжит расти в мае-июне.

Аналогичную динамику наблюдает и национальный туроператор: бронирование отелей во Владивостоке на майские праздники увеличилось на 15%. В целом за весну интерес к региону вырос на столько же процентов, причем туристов привлекают не только городские достопримечательности, но и санаторный отдых.

Интересно, что восприятие Владивостока различается у гостей из разных стран. Китайские туристы ищут здесь «европейскость», в то время как для россиян из центральных регионов город остается экзотичным уголком с азиатским колоритом.

Напомним, ранее стало известно, что россияне стали чаще выбирать отдых на Дальнем Востоке. Многие базы отдыха оказались забронированы еще в феврале, несмотря на высокую стоимость. Также ранее стало известно, в какую сумму обойдется отдых в новом круглогодичном курорте, строительство которого идет в Хасанском районе.