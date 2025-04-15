Строящееся жилье в России стало дороже готового

Справедливым будет вопрос, почему этого не видно по объявлениям и рекламе? Ответ прост: девелоперам это невыгодно. Они привыкли повышать цены на квартиры в строящихся многоэтажках каждый квартал или месяц. Понемногу, на 1,5−2%, чтобы поддерживать догму о том, что «на котловане дешевле». Этот стимул много лет позволял продавать недостроенное, потому что дольщики рассчитывали на рост своих вложений в будущем. И сегодня эта догма перестает работать. Для того чтобы продать уже построенное жилье, придется снизить его стоимость на 10−30%. Поэтому инвестиции в новостройки уже не так привлекательны, как это было раньше.