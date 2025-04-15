Асфальтобетонный завод МУП «Иркутскавтодор» запустили в областном центре

Производственную линию предприятия, а также его готовность к дорожно-ремонтному сезону проверил мэр Иркутска Руслан Болотов.
С апреля на АБЗ начали изготавливать битумную эмульсию. Кроме того, там создают все типы горячих асфальтобетонных смесей, включая щебеночно-мастичный асфальтобетон.
«В этом году мы провели необходимую работу по модернизации нашего предприятия. Завершили капитальный ремонт сушильного барабана, усовершенствовали циркуляционные насосы маслонагревательных станций, частично поменяли запорную арматуру. Заменили на новые ковши элеватора», — отметил управляющий асфальтобетонным заводом МУП «Иркутскавтодор» Алексей Севастьянов.
Кроме того, специалисты улучшили установку для производства битумной эмульсии. Сейчас завершается ремонт мельничного комплекса.
Благодаря изменениям производительность завода увеличилась. В час рабочие выпускают до 120 тонн смеси. В активный строительный сезон в сутки будут производить до двух тысяч тонн, сообщает пресс-служба мэрии.
Также приобретено новое оборудование для изготовления бетонных плит. Их используют для ремонта трамвайных путей.
«Ранее на практике мы неоднократно сталкивались с некачественным товаром. Более того, стоимость и сроки поставки оставляли желать лучшего. Поэтому приняли решение изготавливать материал самостоятельно. За неделю производим около 60 плит. Их мы укладываем вместо старых между трамвайными путями. В перспективе — увеличение производительности и мощности цеха», — сообщил руководитель МУП «Иркутскавтодор» Василий Ефремов.
С мая по июнь завод также будет поставлять асфальтобетонную смесь на основе полимер-битумовяжущего компонента для ремонта взлетно-посадочной полосы международного аэропорта Иркутска.
«Благодарен коллективу и руководству завода за такой подход к работе. Предприятие — стратегически важное для Иркутска, поскольку делает 90% всего асфальта, которым ремонтируют улицы города. В этом году у нас стоит задача — выпустить больше асфальтобетона, чем в предыдущие годы. Наращиваем темпы и по ремонту дорог по национальному проекту “Инфраструктура для жизни”. В предстоящем сезоне отремонтируем более 30 километров», — рассказал мэр Иркутска Руслан Болотов.
Глава города также проверил, как идут работы по устранению деформации дорожного полотна. В первую очередь такие мероприятия выполняют на магистральных улицах и участках с интенсивным движением.
Так, за выходные струйно-инъекционным методом отремонтированы участки на Чкалова, Карла Маркса, Ямской, Марата, Коммунистической, Рабочей, Сухэ-Батора, Советской, Старо-Кузьмихинской, Красноказачьей, объездной Ново-Ленино. Большими картами привели в порядок участки Баумана, Академика Окладникова, Декабрьских Событий, Маршала Говорова, Геологов. Эта мера временная, но позволяет предотвратить дальнейшее разрушение покрытия и обеспечить безопасный проезд транспорта, отмечается в релизе пресс-службы администрации города.