Асфальтобетонный завод МУП «Иркутскавтодор» запустили в областном центре

«Благодарен коллективу и руководству завода за такой подход к работе. Предприятие — стратегически важное для Иркутска, поскольку делает 90% всего асфальта, которым ремонтируют улицы города. В этом году у нас стоит задача — выпустить больше асфальтобетона, чем в предыдущие годы. Наращиваем темпы и по ремонту дорог по национальному проекту “Инфраструктура для жизни”. В предстоящем сезоне отремонтируем более 30 километров», — рассказал мэр Иркутска Руслан Болотов.