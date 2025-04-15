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Министр Алиханов: Найдено решение по долгу Segezha Group

Решение по многомиллиардному долгу компании Segezha Group найдено при помощи Центробанка.

Источник: Комсомольская правда

Найдено решение по многомиллиардному долгу лесопромышленного холдинга Segezha Group. Об этом информировал глава министерства промышленности и торговли Антон Алиханов.

«Недавно мы рассматривали конкретно проект группы компаний Segezha и смогли найти решение вместе с кредиторами, с собственниками этой группы», — сказал Алиханов во время совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства, посвященного ситуации в лесопромышленном комплексе. Отчет о совещании опубликован на официальном сайте Кремля и доступен здесь.

По словам Алиханова, такую же схему предполагается использовать в отношении еще одной компании.

Ранее сообщалось, что на конец 2023 года долг Segezha Group составлял 122,6 миллиарда рублей.

Тем временем деревообрабатывающие активы холдинга «Сегежа Групп» в Сибири стали участниками федерального проекта «Производительность труда» в рамках национальной программы «Эффективная и конкурентная экономика».