Министр Алиханов: Найдено решение по долгу Segezha Group

«Недавно мы рассматривали конкретно проект группы компаний Segezha и смогли найти решение вместе с кредиторами, с собственниками этой группы», — сказал Алиханов во время совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства, посвященного ситуации в лесопромышленном комплексе. Отчет о совещании опубликован на официальном сайте Кремля и доступен здесь.