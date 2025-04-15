Финансист Мехтиев исключил массовые ограничения на снятие наличных с осени

С 1 сентября ограничения на снятие наличных не будут носить массовый характер и коснутся только клиентов, чьи действия вызовут подозрение в связи с возможными сомнительными операциями.
Об этом сообщил агентству «Прайм» Эльман Мехтиев, основатель сервиса «Кредчек», специализирующегося на проверке кредитных историй.
Он пояснил, что в рамках закона № 41-ФЗ, вступающего в силу осенью, банки смогут на 48 часов приостанавливать операции по картам при выявлении подозрений на мошенническое снятие средств. В таких случаях будет временно введён лимит на снятие наличных — не более 50 тысяч рублей в день. Для счетов, попавших в специальную базу ЦБ как потенциально задействованных в мошеннических схемах, максимальная сумма для снятия составит 100 тысяч рублей в месяц.
По мнению эксперта, эти меры направлены в первую очередь на борьбу с финансовыми посредниками — так называемыми «дроперами», а также с лицами, участвующими в подозрительных транзакциях. Новый порядок также призван уменьшить риски, связанные с мошенничеством, особенно с использованием методов социальной инженерии, когда жертвы под давлением совершают действия в интересах преступников. При этом даже при внешнем стрессе человек юридически действует осознанно, что затрудняет оспаривание операций. Поэтому банки всё чаще реагируют на любые нестандартные действия как на потенциально подозрительные.
Ранее Центробанк РФ назвал мифом информацию о жестких лимитах в размере 50 тыс. рублей на снятие денег через банкомат.