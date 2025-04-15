Финансист Мехтиев исключил массовые ограничения на снятие наличных с осени

По мнению эксперта, эти меры направлены в первую очередь на борьбу с финансовыми посредниками — так называемыми «дроперами», а также с лицами, участвующими в подозрительных транзакциях. Новый порядок также призван уменьшить риски, связанные с мошенничеством, особенно с использованием методов социальной инженерии, когда жертвы под давлением совершают действия в интересах преступников. При этом даже при внешнем стрессе человек юридически действует осознанно, что затрудняет оспаривание операций. Поэтому банки всё чаще реагируют на любые нестандартные действия как на потенциально подозрительные.