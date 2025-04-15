Покупать готовое жилье стало выгоднее, чем строящееся

В то же время, сделки на вторичке сегодня тоже не растут, потому что для готового жилья банки дают кредиты по очень высоким ставкам — от 25 до 30%. С 1 апреля 2025 года семейную ипотеку частично распространили на вторичный рынок в регионах РФ с низким уровнем строительства. Но она пока доступна жителям 901 города.