Эксперт рассказал, как получить скидку при покупке жилья в 2025 году

В поисках скидки сегодня важнее избежать рисков банкротства и затягивания сроков сдачи дома.
Купить квартиру от застройщика сегодня можно с большим дисконтом 10−30%. О том, что лояльность продавцов выросла в условиях кризиса на рынке недвижимости, рассказал в интервью URA.RU почетный член Российской гильдии риэлторов Константин Апрелев. По его словам, сэкономить на покупке можно после тщательного анализа условий продаж.
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«У нас сложился рынок покупателя — те, у кого есть деньги, смело могут торговаться с продавцом. Как на первичном рынке, так и на вторичном рынках. Застройщики делают огромные скидки. Чтобы купить с дисконтом, подберите несколько застройщиков и проектов. Сравните их. С этими аргументами идите к продавцу на переговоры. С большой долей вероятности, вы получите желаемую скидку. Если нет, идите в другую компанию. Лояльность застройщиков сейчас растет. Но не жертвуйте при этом качеством строительства, выбирайте надежность. Обращайте внимание на квартиры, которые продаются по переуступке и в чатах дольщиков. Их можно купить на 10−20% дешевле, чем продает застройщик», — уточнил риэлтор.
По словам эксперта, в поисках скидки сегодня важнее избежать рисков банкротства и затягивания сроков сдачи дома. И хотя власти сейчас не наказывают строителей за увеличение сроков возведения многоквартирных домов, лучше выбирать компанию, которая соблюдает обязательства по вводу жилья в эксплуатацию.
«Для анализа работы застройщиков лучше всего зайти в чат дольщиков, собрать всю информацию о завершенных и текущих проектах. Спросите новоселов о качестве домов, их замечаниях и претензиях. Пообщайтесь с сотрудниками офисов продаж застройщиков и риэлторами. Посмотрите цены и планировки от разных компаний. Соберите информацию о предложениях на рынке, в районе, по новым построенным домам и строящимся. Если выбор пал на возводимое, выберите высокую степень готовности», — рекомендует Апрелев.