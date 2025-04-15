Эксперт рассказал, как получить скидку при покупке жилья в 2025 году

«У нас сложился рынок покупателя — те, у кого есть деньги, смело могут торговаться с продавцом. Как на первичном рынке, так и на вторичном рынках. Застройщики делают огромные скидки. Чтобы купить с дисконтом, подберите несколько застройщиков и проектов. Сравните их. С этими аргументами идите к продавцу на переговоры. С большой долей вероятности, вы получите желаемую скидку. Если нет, идите в другую компанию. Лояльность застройщиков сейчас растет. Но не жертвуйте при этом качеством строительства, выбирайте надежность. Обращайте внимание на квартиры, которые продаются по переуступке и в чатах дольщиков. Их можно купить на 10−20% дешевле, чем продает застройщик», — уточнил риэлтор.