Путин открыл заводы в трех российских регионах: вот что пообещал президент бизнесменам

Президент России Владимир Путин по видео-конференц-связи принял участие в церемонии открытия новых промышленных объектов в трех регионах страны. Все предприятия заняты в отрасли деревопереработки.
«В Калужской области налажен выпуск древесностружечных плит — проект деревопереработки полного цикла, в Ленинградской области открывается производство бумажно-слоистого пластика, и в Московской области начинает работать цех по выпуску упаковки для пищевых продуктов», — отметил российский лидер и поздравил коллективы, работающие на предприятиях, с успешной реализацией.
Владимир Путин особо отметил, что задачи укрепления технологической базы в области деревообработки, включая выпуск специального оборудования и техники, находятся в числе приоритетных задач в Российской Федерации.
Кроме того, российский лидер пообещал, что власти страны займутся выстраиванием логистических маршрутов и поиском новых рынков сбыта для продукции отечественных деревоперерабатывающих компаний.
Ранее президент РФ Владимир Путин дал старт запуску в Калининградской области крупнейшее в России предприятие по производству компонентов для солнечной энергетики. Завод был построен при поддержке Фонда развития промышленности в Калининградской области за два года, объем частных инвестиций в проект составил 30 млрд рублей. На предприятии создано свыше 700 рабочих мест.
В 2023 году российский лидер принял участие в открытии производств российских лекарств от рака и ВИЧ. Путин отметил, что это событие — ещё один шаг в наращивании выпуска эффективных отечественных лекарств, которые, в том числе, замещают востребованные импортные аналоги.
А до этого Владимир Путин открыл химический завод, который сможет на два года продлить срок годности еды. Весь секрет в особой пленке с усиленными барьерными свойствами. Перед открытием предприятия президент отметил, что проектная мощность завода — порядка 72 тысяч тонн различных видов полимерной продукции в год, которая востребована в фармацевтике, при изготовлении медицинских препаратов и пищевой упаковки, в других областях.