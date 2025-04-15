Путин открыл заводы в трех российских регионах: вот что пообещал президент бизнесменам

А до этого Владимир Путин открыл химический завод, который сможет на два года продлить срок годности еды. Весь секрет в особой пленке с усиленными барьерными свойствами. Перед открытием предприятия президент отметил, что проектная мощность завода — порядка 72 тысяч тонн различных видов полимерной продукции в год, которая востребована в фармацевтике, при изготовлении медицинских препаратов и пищевой упаковки, в других областях.