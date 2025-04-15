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Казахстан намерен через суд вернуть незаконно выведенные активы на $162 млн

АСТАНА, 15 апр — Sputnik. Казахстанские власти намерены вернуть более 84 миллиардов тенге (162 миллиона долларов) незаконно выведенных активов.

Источник: Sputnik.kz

Об этом заявили на заседании Комиссии по вопросам возврата государству незаконно приобретенных активов.

Комиссией поддержано внесение в суд исков в отношении лиц, подпадающих под действие Закона РК «О возврате государству незаконно приобретенных активов», об обращении в доход государства активов на общую сумму более 84 млрд тенге.

говорится в сообщении

И как отметили в правительстве, уже возвращены активы на сумму порядка 610 миллиардов тенге (1,1 миллиарда долларов), из которых 506 миллиардов (976,4 миллиона долларов) — денежные средства, а также имущество стоимостью более 103 миллиардов тенге (198,7 миллионов тенге).

Также комиссия одобрила заключение ряда соглашений о добровольном возврате государству незаконно приобретенных активов. В Специальный государственный фонд будет дополнительно направлено порядка 150 миллиардов тенге (289,5 миллионов долларов).

Наряду с этим, субъектами Закона «О возврате государству незаконно приобретенных активов» взяты обязательства по инвестированию в экономику Казахстана 10,5 миллиардов долларов.