Казахстан намерен через суд вернуть незаконно выведенные активы на $162 млн

И как отметили в правительстве, уже возвращены активы на сумму порядка 610 миллиардов тенге (1,1 миллиарда долларов), из которых 506 миллиардов (976,4 миллиона долларов) — денежные средства, а также имущество стоимостью более 103 миллиардов тенге (198,7 миллионов тенге).