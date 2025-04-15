Экономист Долгова: цены на куличи варьируются от 30 до 3500 рублей

«По информации Росстата цены на куриные яйца за год снизились на 11,9% (данные Росстата о ИПЦ в марте 2025 года относительно марта 2024 г, опубликованы 11.04.2025). К 7 апреля они еще подешевели на 1,6%. Средняя цена за десяток яиц в начале апреля составляла 117,7 ₽ В среднем, в Москве десяток яиц категории С1 в начале апреля стоил от 69,99 ₽ до 159,99 ₽», — сообщила она.