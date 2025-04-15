Экономист Долгова: цены на куличи варьируются от 30 до 3500 рублей

Пасхальный набор из кулича и пасхи в этом году обойдется дороже прошлогоднего в среднем на 10−15%. При этом, как отметила в беселе с aif.ru доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Плеханова Мария Долгова, яйца за год подешевели более чем на 10%.
«В среднем, цены на пасхальные куличи относительно прошлого года увеличились на 10 — 15%. Цены в магазинах варьируются от бюджетных 29,9 ₽ за простейший 50 граммовый куличик до 3500 ₽ за килограммовый кулич зарубежного бренда и выше. Ценник зависит от рецептуры, веса, упаковки, торговой марки изготовителя», — объяснила она.
Эксперт обратила внимание на то, что в преддверии праздника большинство ритейлеров предлагают скидки на куличи.
«Основной вклад в динамику цен внесли сливочное масло (годовой рост потребительских цен в марте 2025 года составил +34,3%), молоко (+18%), сахар-песок (+2%). Подорожали также мука, дрожжи, изюм, цукаты, орехи», — уточнила Долгова.
На рост стоимости пасхи, по словам экономиста, наиболее существенное влияние оказало подорожание масла и молочной продукции, цены на которую по сравнению с мартом 2024 года по данным Росстата увеличились на 18,11%. Как отметила Долгова, относительно прошлого года готовая пасха обойдется дороже на 10−15%. При этом яйца стали дешевле.
«По информации Росстата цены на куриные яйца за год снизились на 11,9% (данные Росстата о ИПЦ в марте 2025 года относительно марта 2024 г, опубликованы 11.04.2025). К 7 апреля они еще подешевели на 1,6%. Средняя цена за десяток яиц в начале апреля составляла 117,7 ₽ В среднем, в Москве десяток яиц категории С1 в начале апреля стоил от 69,99 ₽ до 159,99 ₽», — сообщила она.
Эксперт добавила, что цены на красители в зависимости от количества цветов и объема в магазинах начинаются от 7,99 ₽ По сравнению с прошлым годом цены на этот товар практически не изменились.
Ранее финансовый аналитик Александр Патешман поделился рекомендациями, как сэкономить на пасхальном праздничном столе.