Newsweek подсчитал сумму, которую США могли бы предложить за Гренландию

В начале апреля газета The Washington Post со ссылкой на свои источники написала, что США проводят оценку возможных финансовых затрат на содержание Гренландии в случае её присоединения. Уточнялось, что Вашингтон хочет оценить экономические последствия такого шага и стоимость предоставления государственных услуг для населения острова.