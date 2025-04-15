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Newsweek подсчитал сумму, которую США могли бы предложить за Гренландию

В основу анализа сотрудники журнала взяли инициативу 33-го американского президента Гарри Трумена.

Потенциальное предложение о покупке Гренландии Соединёнными Штатами могло бы составить около $2,2 млрд, написал американский журнал Newsweek со ссылкой на собственные подсчёты.

В основу анализа сотрудники СМИ взяли инициативу 33-го президента США Гарри Трумена, который в 1946 году призвал продать Вашингтону остров за $100 млн. По оценкам Newsweek, с учётом инфляции эта сумма в настоящее время эквивалентна $1,6 млрд.

Кроме того, журнал дополнительно учёл $600 млн, которые Дания направляет на нужды Гренландии каждый год. Таким образом, по мнению авторов публикации, США могли бы предложить королевству за остров $2,2 млрд с ежегодными отчислениями.

Напомним, в конце марта глава Белого дома Дональд Трамп выразил полную уверенность в том, что его инициатива по присоединению Гренландии к Соединённым Штатам увенчается успехом. Он подчеркнул, что это событие неизбежно.

В начале апреля газета The Washington Post со ссылкой на свои источники написала, что США проводят оценку возможных финансовых затрат на содержание Гренландии в случае её присоединения. Уточнялось, что Вашингтон хочет оценить экономические последствия такого шага и стоимость предоставления государственных услуг для населения острова.