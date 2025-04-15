Курсы валют на 15 апреля, цены на нефть и металлы

Нефть
Мировые цены на нефть снижались в понедельник вечером после публикации доклада ОПЕК, в котором был понижен прогнозный рост мирового спроса на это сырьё, следует из данных торгов, об этом пишет 1prime.ru. По состоянию на 20:53 аст цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,32%, до 64,54 доллара за баррель, майских фьючерсов на WTI — на 0,55%, до 61,16 доллара.
Металлы
Стоимость золота коррекционно снижалась в понедельник после роста на 7% по итогам прошедшей недели, следует из данных торгов, об этом пишет 1prime.ru. По состоянию на 19:40 аст цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалксь на 20,49 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,63%, до 3 224,11 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дорожала на 0,44% — до 32,05 доллара за унцию.
Криптовалюта
По данным coinmarketcap.com, на 22:15 аст bitcoin торговался по 84 833,5 доллар. За последние 24 часа цена первой криптовалюты повысилась на 1,04%, а ее капитализация составила 1,68 трлн долларов. Ethereum к этому времени стоил 1 634,7 долларов, повысившись в цене на 2,89%. Капитализация этой криптовалюты составила 197,4 млрд долларов. Глобальная капитализация рынка — 2,69 трлн долларов.
Курс тенге
Национальный банк Казахстана установил официальные курсы иностранных валют к тенге на 15 апреля. Официальный курс тенге к доллару США установлен по итогам двух сессий на Казахстанской фондовой бирже (KASE) 14 апреля, официальный курс тенге к остальным валютам рассчитан через кросс-курсы, сложившиеся на 17:00 аст 14 апреля.
1 австралийский доллар 327.35 тенге.
1 азербайджанский манат 305.73 тенге.
10 армянский драм 13.37 тенге.
1 белорусский рубль 158.66 тенге.
1 бразильский реал 88.35 тенге.
10 венгерских форинтов 14.39 тенге.
1 гонконгский доллар 66.82 тенге.
1 грузинский лари 190.38 тенге.
1 датская крона 79.03 тенге.
1 дирхам ОАЭ 141.09 тенге.
1 доллар США 518.21 тенге.
1 евро 590.09 тенге.
1 индийская рупия 6.03 тенге.
1000 иранский риал 12.3 тенге.
1 канадский доллар 373.83 тенге.
1 китайский юань 70.87 тенге.
1 кувейтский динар 1690.13 тенге.
1 кыргызский сом 5.93 тенге.
1 малазийский ринггит 117.51 тенге.
1 мексиканский песо 25.69 тенге.
1 молдавский лей 30.3 тенге.
1 норвежская крона 49.19 тенге.
1 польский злотый 137.9 тенге.
1 риял Саудовской Аравии 138.08 тенге.
1 российский рубль 6,3 тенге.
1 СДР 700.72 тенге.
1 сингапурский доллар 393.99 тенге.
1 таджикский сомони 47.89 тенге.
1 тайский бат 15.45 тенге.
1 турецкая лира 13.62 тенге.
100 узбекских сумов 4.01 тенге.
1 украинская гривна 12.55 тенге.
1 фунт стерлингов Соединенного Королевства 683.73 тенге.
1 чешская крона 23.5 тенге.
1 шведская крона 53.69 тенге.
1 швейцарский франк 632.89 тенге.
1 южноафриканский ранд 27.4 тенге.
100 южнокорейских вон 36.49 тенге.
1 японская иена 3.62 тенге.