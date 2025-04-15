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Курсы валют на 15 апреля, цены на нефть и металлы

Официальный курс — 514,94 тенге за доллар США.

Нефть

Мировые цены на нефть снижались в понедельник вечером после публикации доклада ОПЕК, в котором был понижен прогнозный рост мирового спроса на это сырьё, следует из данных торгов, об этом пишет 1prime.ru. По состоянию на 20:53 аст цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,32%, до 64,54 доллара за баррель, майских фьючерсов на WTI — на 0,55%, до 61,16 доллара.

Металлы

Стоимость золота коррекционно снижалась в понедельник после роста на 7% по итогам прошедшей недели, следует из данных торгов, об этом пишет 1prime.ru. По состоянию на 19:40 аст цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалксь на 20,49 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,63%, до 3 224,11 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дорожала на 0,44% — до 32,05 доллара за унцию.

Криптовалюта

По данным coinmarketcap.com, на 22:15 аст bitcoin торговался по 84 833,5 доллар. За последние 24 часа цена первой криптовалюты повысилась на 1,04%, а ее капитализация составила 1,68 трлн долларов. Ethereum к этому времени стоил 1 634,7 долларов, повысившись в цене на 2,89%. Капитализация этой криптовалюты составила 197,4 млрд долларов. Глобальная капитализация рынка — 2,69 трлн долларов.

Курс тенге

Национальный банк Казахстана установил официальные курсы иностранных валют к тенге на 15 апреля. Официальный курс тенге к доллару США установлен по итогам двух сессий на Казахстанской фондовой бирже (KASE) 14 апреля, официальный курс тенге к остальным валютам рассчитан через кросс-курсы, сложившиеся на 17:00 аст 14 апреля.

1 австралийский доллар 327.35 тенге.

1 азербайджанский манат 305.73 тенге.

10 армянский драм 13.37 тенге.

1 белорусский рубль 158.66 тенге.

1 бразильский реал 88.35 тенге.

10 венгерских форинтов 14.39 тенге.

1 гонконгский доллар 66.82 тенге.

1 грузинский лари 190.38 тенге.

1 датская крона 79.03 тенге.

1 дирхам ОАЭ 141.09 тенге.

1 доллар США 518.21 тенге.

1 евро 590.09 тенге.

1 индийская рупия 6.03 тенге.

1000 иранский риал 12.3 тенге.

1 канадский доллар 373.83 тенге.

1 китайский юань 70.87 тенге.

1 кувейтский динар 1690.13 тенге.

1 кыргызский сом 5.93 тенге.

1 малазийский ринггит 117.51 тенге.

1 мексиканский песо 25.69 тенге.

1 молдавский лей 30.3 тенге.

1 норвежская крона 49.19 тенге.

1 польский злотый 137.9 тенге.

1 риял Саудовской Аравии 138.08 тенге.

1 российский рубль 6,3 тенге.

1 СДР 700.72 тенге.

1 сингапурский доллар 393.99 тенге.

1 таджикский сомони 47.89 тенге.

1 тайский бат 15.45 тенге.

1 турецкая лира 13.62 тенге.

100 узбекских сумов 4.01 тенге.

1 украинская гривна 12.55 тенге.

1 фунт стерлингов Соединенного Королевства 683.73 тенге.

1 чешская крона 23.5 тенге.

1 шведская крона 53.69 тенге.

1 швейцарский франк 632.89 тенге.

1 южноафриканский ранд 27.4 тенге.

100 южнокорейских вон 36.49 тенге.

1 японская иена 3.62 тенге.