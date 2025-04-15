Курсы валют на 15 апреля, цены на нефть и металлы

Стоимость золота коррекционно снижалась в понедельник после роста на 7% по итогам прошедшей недели, следует из данных торгов, об этом пишет 1prime.ru. По состоянию на 19:40 аст цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалксь на 20,49 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,63%, до 3 224,11 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дорожала на 0,44% — до 32,05 доллара за унцию.