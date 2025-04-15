Мэр Кухарев сказал, что средняя зарплата в Минске составляет около 1000 долларов

Мэр Владимир Кухарев в интервью Первому информационному телеканалу сказал, что средняя зарплата в Минске составляет около 1000 долларов.
По словам главы Мингорисполкома, в 2024 году в Минске наблюдался устойчивый рост заработных плат.
— Сегодня, по итогам двух месяцев, мы видим, что Br3,3 тыс. — это средняя заработная плата. То есть это фактически $1 тыс. по Минску, — уточнил Владимир Кухарев.
Вместе с тем он отметил, что есть разнообразная зарплата. Председатель Мингорисполкома акцентировал внимание, что средний уровень по Минску указывает на то, что уровень благосостояния минчан постоянно растет.
Ранее мэр заявил, что срезать деревья из-за парковочных мест в центре Минска не будут.
Кроме того, мэр Кухарев сказал о ситуации с системой водоотведения в Минске, сроки эксплуатации сетей которой подходят к завершению.
Также Кухарев сказал о судьбе ветхих строений по всему Минску.
Тем временем Минтруда сказало, кому снизили пенсионный возраст на пять лет в Беларуси.