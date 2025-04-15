Опубликованы кадры строительства улицы Крисанова в Перми

В Перми продолжаются работы по реконструкции улицы Крисанова. На первом этапе работ строители вынесли и переустроили более 65 километров сетей и коммуникаций, еще примерно столько же предстоит выполнить на втором. Видео с участка строительства дороги опубликовал депутат краевого Законодательного собрания и советник губернатора Павел Черепанов в своем телеграм-канале.
Сейчас рабочие бетонируют контрольные части путепровода через реку Данилиха. Одновременно с этим продолжается укладка полотна для трамвайных путей. По словам Павла Черепанова, строительные работы на площадке идут в соответствии с графиком.
В результате реконструкции улица Крисанова будет продлена до шоссе Космонавтов. Это позволит соединить многополосной дорогой Индустриальный район с центром Перми и разгрузить площадь у Центрального рынка. На участке организуют по две полосы движения в каждую сторону, трамвайное движение, а также широкие пешеходные дорожки.
Весь проект разделен на две очереди. В первую входит строительство двухуровневой развязки на пересечении улицы Столбовой и шоссе Космонавтов. В рамках второго этапа возведут четырехполосную магистраль с выделенной полосой для общественного транспорта на участке от пересечения с улицей Пушкина до шоссе Космонавтов.