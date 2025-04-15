Опубликованы кадры строительства улицы Крисанова в Перми

В результате реконструкции улица Крисанова будет продлена до шоссе Космонавтов. Это позволит соединить многополосной дорогой Индустриальный район с центром Перми и разгрузить площадь у Центрального рынка. На участке организуют по две полосы движения в каждую сторону, трамвайное движение, а также широкие пешеходные дорожки.