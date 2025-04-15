Центробанк России отозвал лицензию у банка из Башкирии

Центральный банк России 15 апреля 2025 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у «Промтрансбанка». Решение принято в связи с неоднократными нарушениями кредитной организацией федерального законодательства и нормативных актов Банка России.
Как сообщается на официальном сайте регулятора, «Промтрансбанк» систематически не соблюдал требования банковского законодательства. Это стало основанием для применения крайней меры воздействия — отзыва лицензии.
«Банк обслуживал клиентов, участвовавших в проведении подозрительных операций в значительных объемах, направленных на вывод денежных средств в теневой оборот. При этом кредитная организация допускала многочисленные нарушения», — говорится в сообщении.
Отмечается, что финансовая организация являлась частью системы страхования вкладов. Это означает, что клиенты вправе получить обратно свои деньги в полном объёме, если сумма их накоплений (включая проценты) не превышала 1,4 миллиона рублей.
Ранее ЦБ отозвал лицензию у банка БКФ. ЦБ не раз выявлял нарушения банком требований, направленных на защиту интересов кредиторов и вкладчиков. Кроме того, БКФ был вовлечен в подозрительные операции по выводу его клиентами денег за границу.