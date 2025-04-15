Центробанк России отозвал лицензию у банка из Башкирии

Ранее ЦБ отозвал лицензию у банка БКФ. ЦБ не раз выявлял нарушения банком требований, направленных на защиту интересов кредиторов и вкладчиков. Кроме того, БКФ был вовлечен в подозрительные операции по выводу его клиентами денег за границу.