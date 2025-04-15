Какие дороги отремонтируют в Калининградской области в 2025 году

«В 2025 году в Калининградской области на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог регионального и местного значения планируется выделить 4, 4 млрд рублей бюджетных средств», — отметили власти.
В 2025 году продолжается реконструкция третьего и четвертого подэтапов второго этапа Северного обхода Калининграда и реконструкция автодорожного моста через реку Преголя. До конца 2026 года завершить работы по реконструкции II очереди Кольцевого маршрута в районе Приморской рекреационной зоны (Северный обход города Калининграда с реконструкцией транспортной развязки с Московским проспектом).
В начале 2025 года более 58% региональных дорог находятся в нормативном состоянии. Это 2454 км из 4371 км. При этом местных дорог в нормативном состоянии 67%.