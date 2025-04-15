Какие дороги отремонтируют в Калининградской области в 2025 году

В 2025 году продолжается реконструкция третьего и четвертого подэтапов второго этапа Северного обхода Калининграда и реконструкция автодорожного моста через реку Преголя. До конца 2026 года завершить работы по реконструкции II очереди Кольцевого маршрута в районе Приморской рекреационной зоны (Северный обход города Калининграда с реконструкцией транспортной развязки с Московским проспектом).