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Какие дороги отремонтируют в Калининградской области в 2025 году

КАЛИНИНГРАД, 15 апреля, ФедералПресс. Дорожные работы пройдут в Черняховском, Гурьевском, Багратионовском, Гвардейским, Озёрском, Зеленоградском, Полесскогом муниципальных округах, а также в Светловском, Балтийском, Гусевском городских округах. Там запланированы работы по ремонту 15 участков региональных дорог и 19 искусственных сооружений, сообщили «ФедералПресс» в пресс-службе регионального правительства.

Источник: РИА "ФедералПресс"

«В 2025 году в Калининградской области на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог регионального и местного значения планируется выделить 4, 4 млрд рублей бюджетных средств», — отметили власти.

В 2025 году продолжается реконструкция третьего и четвертого подэтапов второго этапа Северного обхода Калининграда и реконструкция автодорожного моста через реку Преголя. До конца 2026 года завершить работы по реконструкции II очереди Кольцевого маршрута в районе Приморской рекреационной зоны (Северный обход города Калининграда с реконструкцией транспортной развязки с Московским проспектом).

В начале 2025 года более 58% региональных дорог находятся в нормативном состоянии. Это 2454 км из 4371 км. При этом местных дорог в нормативном состоянии 67%.