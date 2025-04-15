Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Выплаты клиентам «ПромТрансБанка» начнутся не позднее 29 апреля

Выплаты клиентам «ПромТрансБанка», который лишился лицензии по решению ЦБ РФ, начнутся не позднее 29 апреля 2025 года. Об этом сообщает Агентство по страхованию вкладов (АСВ).

Выплаты клиентам начнутся в конце апреля.

Выплаты клиентам «ПромТрансБанка», который лишился лицензии по решению ЦБ РФ, начнутся не позднее 29 апреля 2025 года. Об этом сообщает Агентство по страхованию вкладов (АСВ).

«Банк ПТБ — участник системы обязательного страхования вкладов. Его вкладчики … имеют право на получение возмещения по вкладам (счетам)», — говорится в релизе, размещенном на сайте организации. АСВ планирует начать выплаты не позднее 29 апреля. Банки-агенты будут отобраны на конкурсной основе не позднее 18 апреля.

Банк России 15 апреля объявил об отъеме лицензии на осуществление банковских операций у ООО «ПромТрансБанк» (Республика Башкортостан, Уфа). В банке назначена временная администрация, функции которой возложены на АСВ.

Страховая ответственность АСВ оценивается в 5,64 млрд рублей. Информацию о порядке выплат можно получить по телефону горячей линии АСВ — 8−800−200−08−05.