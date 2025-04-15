Выплаты клиентам «ПромТрансБанка» начнутся не позднее 29 апреля

«Банк ПТБ — участник системы обязательного страхования вкладов. Его вкладчики … имеют право на получение возмещения по вкладам (счетам)», — говорится в релизе, размещенном на сайте организации. АСВ планирует начать выплаты не позднее 29 апреля. Банки-агенты будут отобраны на конкурсной основе не позднее 18 апреля.